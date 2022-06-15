ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti

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ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Haziran toplantısında da sıkılaşma döngüsüne devam eden Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı. Böylelikle Fed 1994 yılından bu yana en sert faiz artışını gerçekleştirmiş oldu.

KARAR 10'A KARŞI 1 OYLA ALINDI

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı. Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

EKONOMİK GÖSTERGELERE İLİŞKİN BEKLENTİLER GÜNCELLENDİ

Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi. Fed ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi. Buna göre mart ayında yüzde 2,8 olan büyüme beklentisi bu toplantıda yüzde 1,7'ye çekildi. 2023 büyüme beklentisi yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye; 2024 beklentisi ise yüzde 2'den yüzde 1,9'a indirildi. Fed bu yıl için işsizlik beklentisini yüzde 3,5'ten yüzde 3,7'ye çıkardı. 2023 işsizlik beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,9'a yükseltilirken, 2024 beklentisi yarım puanlık artışla yüzde 4,1 olarak kaydedildi. Fed'in dikkate aldığı enflasyon göstergesi PCE enflasyon verisinde bu yıla ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü revize gerçekleşti. İlgili veriye ilişkin beklenti bu yıl için yüzde 4,3'ten yüzde 5,2'ye çıkarıldı. 2023 beklentisi yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya; 2024 beklentisi ise yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e indirildi.

ABD'DE ENFLASYON 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD'de Fed'in haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu. Son açıklanan verilere göre ülkede mayıs ayında yıllık enflasyon nisandaki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6'ya yükseldi. En büyük artış gıda, akaryakıt ve barınma maliyetlerinde gerçekleşti. TÜFE aylık bazda yüzde 1 artarak yüzde 0,7'lik tahminleri aştı. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,6 ile yüzde 0,5'lik beklentiyi aşarken yıllık bazda artış yüzde 6,2'den 6'ya geriledi. Beklenti yüzde 5,9'du. Enerji fiyatları aylık bazda yüzde 3,9 arttı, yıllık artış da yüzde 34,6'ya ulaştı.