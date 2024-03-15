ABD Merkez Bankası Toplantısı Öncesi New York Borsası Düşüşle Kapandı

Diyarbakır Havalimanı geçen ay 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi

Diyarbakır Havalimanı, şubat ayında iç hatlarda 163 bin 940, dış hatlarda 10 bin 471 olmak üzere toplam 174 bin 411 yolcuya hizmet verdi. Ayrıca, bu dönemde havalimanında 1080 uçak iniş kalkış yaparken, yük trafiği ise 1620 ton olarak gerçekleşti. Ocak ve şubat aylarında toplam yolcu sayısı 344 bin 24, uçak trafiği ise 2 bin 101, yük trafiği ise 3 bin 106 ton oldu.