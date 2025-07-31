ABD'nin Ham Petrol Stokları Artış Gösterdi

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 7 milyon 700 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 700 bin varil artarak 426 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 402 milyon 700 bin varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalışla 228 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretiminde artış

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 19-25 Temmuz haftasında 41 bin varil artarak 13 milyon 314 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 159 bin varil artışla 6 milyon 136 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 157 bin varil azalışla 2 milyon 698 bin varil oldu.

EIA'nın Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 370 bin varil olması bekleniyor.