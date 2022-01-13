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ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

13.01.2022 09:17
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 4 milyon 600 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 4 milyon 600 bin varil (yüzde 1,1) azalarak 413 milyon 300 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 950 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil (yüzde 0,1) azalışla 593 milyon 400 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 8 milyon varil (yüzde 3,4) artışla 240 milyon 700 bin varile yükseldi.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 185 bin varil artarak 6 milyon 69 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 599 bin varil azalarak 1 milyon 955 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 1-7 Ocak haftasında 99 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 160 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Ocak 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 800 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 400 bin varil olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Son Dakika Ekonomi


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