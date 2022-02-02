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ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doların üstüne çıktı - Son Dakika

ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doların üstüne çıktı

02.02.2022 09:27
ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doların üstüne çıktı

ABD'nin kamu borcu, koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik harcamaların etkisiyle ilk kez 30 trilyon doları aşarak tarihinde rekor kırdı.

Hazine Bakanlığı'nın verilerine göre, ocak sonu itibarıyla ülkenin toplam kamu borcu 30 trilyon doları aştı. ABD'nin kamu borcu, 2019'un sonundan bu yana yaklaşık 7 trilyon dolarlık artış gösterdi.

KORONAVİRÜS HARCAMALARI ETKİLİ OLDU

Ülke, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar sonucu söz konusu borç eşiğine tahmin edilenden daha erken ulaştı.

BU SEVİYELERE 2025'TE ÇIKMASI BEKLENİYORDU

Kongre Bütçe Ofisi, Ocak 2020'de yayımladığı raporda, kamu borcunun 2025'in sonunda 30 trilyon dolara ulaşacağını öngörmüştü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doların üstüne çıktı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'nin kamu borcu ilk kez 30 trilyon doların üstüne çıktı - Son Dakika
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