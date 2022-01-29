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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

29.01.2022 09:39
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Ocak döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 495'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 200 adet arttı.

Perşembe gününü 88,17 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 89 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 87,31 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 86,61 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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