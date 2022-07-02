ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

02.07.2022 09:19
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Haziran- 1 Temmuz haftasında önceki haftaya göre 1 adet artışla 595'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 219 adet arttı.

Perşembe gününü 109,03 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 111,48 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 108,46 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 105,76 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Son Dakika
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