ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi - Son Dakika
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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

26.03.2022 10:17
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Mart döneminde bir önceki haftaya göre 7 artışla 531'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 207 adet arttı.

Perşembe gününü 119,03 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cumayı 119,24 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 112,58 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 112,34 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi - Son Dakika


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