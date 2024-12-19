ABD'nin Petrol Stokları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'nin Petrol Stokları Düştü

ABD'de ticari ham petrol stokları yaklaşık 900 bin varil azaldı, benzin stokları ise yükseldi.

19.12.2024 09:46
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 900 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 900 bin varil azalışla 421 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise yaklaşık 500 bin varil artışla 393 milyon 100 bin varil seviyesine ulaştı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 2 milyon 300 bin varil artışla 222 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 7-13 Aralık haftasında 36 bin varil azalarak 14 milyon 36 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 665 bin varil artışla 6 milyon 649 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 796 bin varil artışla 4 milyon 895 bin varil oldu.

EIA'nın Aralık 2024 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 240 bin varil, gelecek yıl ise 13 milyon 520 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'nin Petrol Stokları Düştü - Son Dakika

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