ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 421,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 8 milyon 100 bin varil azalışla 453,1 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 215,6 milyon varil oldu.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 40 bin varil artışla 6 milyon 171 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 823 bin varil azalışla 4 milyon 177 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 13-19 Ağustos haftasında 106 bin varil azalarak 12 milyon 409 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Ağustos 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 860 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 700 bin varil olması bekleniyor.