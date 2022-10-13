ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
Üye Girişi

ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

13.10.2022 12:08
ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), artan talep endişeleri ve arz yönlü belirsizliklere işaret ederek, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), artan talep endişeleri ve arz yönlü belirsizliklere işaret ederek, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Ekim 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 102,09 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam eylül ayı raporunda 104,21 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 95,74 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı eylülde 98,07 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün varil fiyatının 94,58 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 88,58 dolar olması bekleniyor.

ABD'nin ham petrol üretiminde yükseliş öngörüsü

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 750 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 250 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.

Üretimin 2023'te ise 2019'un rekor üretim seviyesi olan 12 milyon 300 bin varili aşarak 12 milyon 360 bin varile çıkabileceği hesaplanıyor.

Küresel petrol arzının bu yıl günlük 99 milyon 900 bin varil olacağı, gelecek yıl da 100 milyon 730 bin varile çıkacağı tahmin ediliyor.

Küresel petrol talebinin ise bu yıl günlük 2 milyon 100 bin varil artarak 99 milyon 550 bin varile ulaşması bekleniyor. Gelecek yıl bu rakamın günlük 1 milyon 500 bin varil artışla 101 milyon varil olacağı öngörülüyor.

YORUMLAR
500
ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı ABD'de enflasyon eylülde beklentileri aştı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Hamster Coin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Şarkıcı Tuğba Altıntop, kopek saldırısı sonrası yaşadıklarını canlı yayında anlattı: Her yer kan revan içindeydi
16:01 Ahmet Çakar'ın gözlük temizlerken yaptıkları mide bulandırdı
15:55 Erdoğan-Putin görüşmesinde beklenen "arabuluculuk" konusu gündeme alınmadı
15:52 Katar Emiri Al Sani, Türkiye'ye geliyor! İki ülke arasında birçok anlaşma imzalanması bekleniyor
15:48 İngiltere'de 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşirenin evinden kan donduran notlar: Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm
15:38 Öğrencisinden hamile kalan eski öğretmenden olay sözler: İnsanlık genlerimden faydalanmalı
15:41 ABD'de eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 8,2 oldu
15:28 UEFA'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a ceza geldi
15:19 Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında değişiklik! İşte favori görülen takım...
15:14 Erdoğan-Putin zirvesi sonrası Kremlin'den jet açıklama: Rus doğal gazının dağıtım merkezi önerimize Türkiye olumlu tepki verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 16:42:13. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement