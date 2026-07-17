ABD Sanayi Üretimi Beklentileri Karşılamadı - Son Dakika
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ABD Sanayi Üretimi Beklentileri Karşılamadı

17.07.2026 16:49
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ABD'de sanayi üretimi haziranda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarak piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Piyasa beklentileri, sanayi üretiminin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi. Sanayi üretimi mayısta da aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Sanayi üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 1,1 yükseldi.

İmalat sanayi üretimi ise haziranda değişim göstermedi.

Piyasa beklentileri, imalat üretiminin mayıstaki yüzde 0,1'lik artışın ardından haziranda da yüzde 0,1 yükselmesi yönündeydi.

Ülkede kapasite kullanım oranı da haziranda değişmeyerek yüzde 76,1 oldu. Söz konusu oran, 1972-2025 dönemindeki uzun vadeli ortalamanın 3,3 puan altında kaldı.

Piyasa beklentileri, kapasite kullanım oranının bu dönemde yüzde 76,2 olması yönündeydi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Sanayi Üretimi Beklentileri Karşılamadı - Son Dakika

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