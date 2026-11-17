NEW ABD'de sanayi üretimi, ekimde aylık bazda yatay seyredeceği beklentilerinin aksine yüzde 0,4 azaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ekim ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede sanayi üretimi ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 geriledi.

Piyasa beklentisi, sanayi üretiminin bu dönemde değişim göstermemesi yönündeydi. Sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 0,7 artmıştı.

Sanayi üretimi ekimde yıllık bazda ise yüzde 2,1 artış gösterdi.

İmalat sanayisi üretimi ekimde aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Bu dönemde yüzde 0,2 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen imalat sanayisi üretimi, eylülde de yüzde 0,3 yükselmişti.

Kapasite kullanım oranı ise ekimde 0,4 puan azalarak yüzde 76,4'e düştü. Söz konusu oran, 1972-2025 dönemindeki uzun dönem ortalamasının 3 puan altında kaldı.

Piyasa beklentisi, kapasite kullanım oranının ekim ayında, eylüldeki gibi yüzde 76,8 olması yönündeydi.