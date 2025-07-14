ABD Temsilciler Meclisi'nde Kripto Haftası - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Temsilciler Meclisi'nde Kripto Haftası

14.07.2025 11:14
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ABD, kripto düzenlemeleri için 'kripto haftası' ilan etti ve üç yasa tasarısını ele alacak.

ABD Temsilciler Meclisi, "kripto haftası" olacağını duyurduğu bu hafta, ülkeyi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında üç yasa tasarısını ele alacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sektöre olumlu yaklaşımı ve ekonomi yönetimindeki kripto dostu isimlerle birlikte ülkede kripto ekosistemini düzenlemeye yönelik çalışmalar hızlandı.

Kongre, ülkede hızla yaygınlaşan ve finansal piyasalarda yenilik sunan dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeve oluşturmak üzere harekete geçti.

Hem tüketicilerin korunması hem de finansal istikrar için kritik öneme sahip mevzuat için adım atan Temsilciler Meclisi, bu ay başında 14 Temmuz ile başlayan haftanın "kripto haftası" olacağını ilan etti.

Temsilciler Meclisi'nde kripto haftasında, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" yapma çabaları kapsamında CLARITY, GENIUS ve Anti-CBDC yasa tasarılarının görüşüleceği bildirildi.

Söz konusu tasarılar, kripto sektörünün düzenlenmesi ve merkez bankası dijital para birimleri (CBDC) konusundaki endişelerin ele alınması gibi konuları kapsıyor.

Sabitcoin piyasasının şeffaflığının artırılması amaçlanıyor

Kısaca GENIUS olarak adlandırılan "ABD Sabitcoinleri için Ulusal İnovasyonun Yönlendirilmesi ve Kurulması Yasa Tasarısı", sabitcoinler için federal bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

Tasarı, aynı zamanda, sabitcoin piyasasının şeffaflığını ve hesap verebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

Sabitcoinlerin ABD doları veya kısa vadeli devlet tahvilleri gibi varlıklarla bire bir desteklenmesi gerektiği önerilen tasarıda, sabitcoinlerin eyalet veya federal düzeyde denetim altında olmaları şartı koşuluyor.

Geçen ay Senato'da yapılan oylamada hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kongre üyelerinin desteğiyle 30'a karşı 68 oyla geçen tasarısının yasalaşması için Temsilciler Meclisi'nde de kabul edilmesi gerekiyor.

Sektörde "netlik" sağlanmak isteniyor

"Dijital Varlık Piyasası Netlik Yasa Tasarısı" veya kısaca CLARITY ise dijital varlıklar için genel düzenleyici belirsizlikleri gidermeyi ve sektörün ABD'de büyümesini teşvik etmeyi hedefliyor.

Tasarı, dijital varlıkların düzenlenmesi için net kurallar getirmeyi planlıyor. Böylece hem tüketicinin korunması hem de kripto şirketlerinin ABD'de faaliyet göstermesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kripto sektörünün hızla büyümesi nedeniyle, düzenleyici bir çerçeve oluşturulmasının dijital varlık sektörünü destekleyeceği ve yenilikçiliği teşvik edeceği öngörülüyor.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri bu tasarıyı inovasyonu destekleyen bir adım olarak görürken, Demokratlar ise daha sıkı düzenlemeler talep ediyor.

Merkez bankası dijital para birimlerine karşı çıkılıyor

CBDC'lerin çıkarılmasını engellemeyi amaçlayan "Anti-CBDC" yasa tasarısı, "finansal özgürlük" savunucuları arasında güçlü destek görüyor.

Kripto sektörü de CBDC'lerin, Bitcoin gibi merkezi olmayan kripto paraların sunduğu özgürlük ve anonimlik avantajlarını tehdit edebileceğini savunuyor.

Tasarı, ABD Merkez Bankasının (Fed) bireylere doğrudan CBDC sunmasının veya finansal kurumlar aracılığıyla dolaylı olarak CBDC ihraç etmesinin yasaklanmasını içeriyor.

Finansal gizliliği anayasal bir hak olarak tanımlayan tasarıda, CBDC'lerin bireylerin harcama alışkanlıklarını, siyasi bağışlarını veya kişisel mali kararlarını izlemek için kullanılabileceği vurgulanıyor.

Demokratlar ise bu tasarının dijital finansal inovasyonu engelleyebileceğini savunuyor.

Tasarı yasalaşırsa, ABD'nin Çin gibi rakipleri karşısında küresel CBDC geliştirme yarışında geri kalabileceği, ancak finansal gizlilik savunucularının büyük bir zafer elde edeceği belirtiliyor.

Cumhuriyetçiler tasarıları kripto sektörünü desteklemede fırsat olarak görüyor

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından sunulan üç tasarı da kripto sektörünü desteklemek, finansal özgürlüğü korumak ve hükümetin olası aşırı müdahalesini önlemek için bir fırsat olarak görülüyor.

Demokratlar arasında tasarılara kısmi destek olsa da daha sıkı düzenleme talep eden ve tasarılara eleştirel yaklaşan Kongre üyeleri dolayısıyla nasıl bir uzlaşmaya varılacağı merak ediliyor.

Cumhuriyetçiler, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" yapma sözünü yerine getirebilmesi için bu tasarıların "kripto haftasında" geçirilmesine yönelik yoğun lobi çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Temsilciler Meclisi'nde Kripto Haftası - Son Dakika

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