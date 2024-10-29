ABD Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Yükseldi

Ekonomi

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ekimde aylık 9,5 puan artışla 108,7'ye yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ekimde geçen aya kıyasla 9,5 puan artarak 108,7'ye çıktı.

Beklentilerin üzerinde gerçekleşen ve tüketici güvenindeki toparlanmaya işaret eden endeksin, bu dönemde 99,5 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, eylülde 99,2 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ekimde 14,2 puan artışla 138'e yükseldi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 6,3 puan artarak 89,1'e çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin Mart 2021'den bu yana en güçlü aylık artışı kaydettiğini ancak yine de son 2 yıldır hakim olan dar aralıktan kurtulamadığını belirtti.

Tüketicilerin mevcut iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin olumluya döndüğünü ifade eden Peterson, gelecek 12 ayda resesyon bekleyen tüketicilerin oranının Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini, ekonominin halihazırda resesyonda olduğuna inanan tüketicilerin oranının da düştüğünü kaydetti.