ABD Tüketici Güven Endeksi Eylülde 70,1 Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Tüketici Güven Endeksi Eylülde 70,1 Oldu

Michigan Üniversitesi, eylül ayında tüketici güven endeksinin 2,2 puan artarak 70,1'e çıktığını açıkladı.

27.09.2024 18:16
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NEW ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde yukarı yönlü revize edilerek 70,1 oldu.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin eylül ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 2,2 puan artışla 70,1'e ulaştı.

Söz konusu veri yukarı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 69 olarak açıklanmıştı. Tüketici güven endeksi, ağustosta 67,9 olarak kaydedilmişti.

Amerikalıların halihazırdaki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, eylülde aylık bazda 2 puan artışla 63,3'e yükseldi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 2,3 puan artarak 74,4'e çıktı.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, eylülde yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye inerken, uzun vadeli enflasyon beklentisi ise yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin geçen aya göre yüzde 3 arttığını, beklentiler endeksinin de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13'ten fazla yükseldiğini ifade etti.

Hsu, tüketici güveninin, kısmen yüksek fiyatların getirdiği hayal kırıklığı nedeniyle tarihi ortalamasının altında kalsa da tüketicilerin enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğinin farkında olduğunu belirtti.

Tüketicilerin ekonomiye ilişkin beklentileri iyileştikçe güvenin bir miktar ivme kazandığına değinen Hsu, "Aynı zamanda, birçok tüketici, beklentilerinin yaklaşan seçim sonuçlarına bağlı olduğunu bildirmeye devam ediyor. Ağustos ayına kıyasla, farklı siyasi partilerdeki tüketiciler giderek daha fazla Harris başkanlığı bekliyor, ancak Cumhuriyetçilerin yaklaşık 3'te 2'si hala Trump'ın kazanmasını bekliyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Tüketici Güven Endeksi Eylülde 70,1 Oldu - Son Dakika

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