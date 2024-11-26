ABD Tüketici Güven Endeksi Kasım'da Artış Gösterdi

Ekonomi

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, kasımda aylık 2,1 puan artışla 111,7'ye yükselmesine rağmen piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin kasım ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi kasımda geçen aya kıyasla 2,1 puan artarak 111,7'ye çıktı.

Beklentilerin hafif altında gerçekleşen ve tüketici güvenindeki iyileşmeye işaret eden endeksin, bu dönemde 111,8 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, ekimde 109,6 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, kasımda 4,8 puan artışla 140,9'a yükseldi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 0,4 puan artarak 92,3'e çıktı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin kasımda iyileşmeye devam ettiğini ve son iki yıldır hakim olan aralığın en üst seviyesine ulaştığını kaydetti.

Kasım ayında güvendeki artışın esas olarak tüketicilerin özellikle iş gücü piyasasıyla ilgili daha olumlu değerlendirmelerinden kaynaklandığına işaret eden Peterson, tüketicilerin kasımda ekim ayıyla karşılaştırıldığında, gelecekteki iş mevcudiyeti konusunda önemli ölçüde daha iyimser olduğunu vurguladı.

Peterson, gelecek bir yıl içinde resesyon öngören tüketicilerin oranının kasımda, verinin hesaplanmaya başlandığı Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyeye ulaştığını bildirdi.