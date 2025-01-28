ABD Tüketici Güveni Ocakta D düştü - Son Dakika
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Ekonomi

ABD Tüketici Güveni Ocakta D düştü

Tüketici Güven Endeksi, ocakta 5,4 puan azalarak 104,1'e geriledi; beklentilerin altında kaldı.

28.01.2025 18:46
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NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık 5,4 puan azalışla 104,1'e düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin ocak ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi ocakta geçen aya kıyasla 5,4 puan azalarak 104,1'e indi.

Beklentilerin altında gerçekleşen endeksin, bu dönemde 105,7 değerini alacağı öngörülüyordu.

ABD'de Tüketici Güven Endeksi, geçen yıl aralıkta 109,5 olarak hesaplanmıştı.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi, ocakta 9,7 puan azalarak 134,3'e geriledi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 2,6 puan azalışla 83,9'a indi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin ocakta üst üste ikinci ay zayıflamasına rağmen nispeten istikrarlı olduğunu belirtti.

Endeks bileşenleri arasında en büyük düşüşü, mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin kaydettiğini aktaran Peterson, mevcut iş gücü piyasası koşullarına ilişkin görüşlerin eylül ayından bu yana ilk kez düştüğünü ve iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerin üst üste ikinci ay zayıfladığını ifade etti.

Peterson, tüketicilerin gelecekteki iş koşulları ve gelir konusunda da daha az iyimser olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Tüketici Güveni Ocakta D düştü - Son Dakika

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