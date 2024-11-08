ABD Tüketici Kredileri Eylülde Artış Gösterdi

Ekonomi

ABD'de tüketici kredileri, eylülde 6 milyar dolarla beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), eylül ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, eylülde önceki aya kıyasla 6 milyar dolar artarak 5,1 trilyon dolarlık hacme ulaştı.

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi 12,2 milyar dolar artması yönündeydi. Tüketici kredileri ağustosta 7,6 milyar dolar artmıştı.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 1,1 milyar dolar artarken, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler ise 5 milyar dolarlık artış kaydetti.

Tüketici kredileri, eylülde yıllık bazda da yüzde 1,4 arttı.

Devir yapan krediler, eylülde yıllık yüzde 0,9 ve devir yapmayan krediler yüzde 1,6 yükseldi.???????