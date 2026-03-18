ABD ÜFE Şubatta Beklentileri Aştı
ABD ÜFE Şubatta Beklentileri Aştı

18.03.2026 16:14
NEW ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 3,4 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ÜFE şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 ile geçen yıl temmuz ayından bu yana en yüksek oranda arttı.

Piyasa beklentisi, üretici fiyatlarının bir önceki aya göre yüzde 0,3 artması yönündeydi. ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,5 artmıştı.

Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise şubatta yüzde 3,4 oldu. Yıllık üretici enflasyonu son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Piyasa beklentileri üretici enflasyonunun ocak ayındaki gibi yıllık bazda yüzde 2,9 olması yönündeydi.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise şubatta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 3,9 arttı.

Piyasa beklentileri, çekirdek üretici enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,7 olması yönündeydi.

Çekirdek ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 3,5 yükselmişti.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası, ÜFE dahil tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: AA

New York, Ekonomi, Son Dakika

