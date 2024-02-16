New York borsası, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) ocakta beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 azalışla 38.711,44 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yatay bir seyir izleyerek 5.028,45 puan ve Nasdaq endeksi de benzer seyirle 15.909,81 puan oldu.
ABD'de tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatlarının da tahminleri aşması sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden geç başlayabileceğine dair öngörülerin güçlenmesiyle pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında negatif bir seyir izleniyor.
Ülkede bugün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde ÜFE, aylık bazda son beş ayın en yüksek artışını kaydetti.
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de ocakta aylık bazda yüzde 0,5 ile Temmuz 2023'ten bu yana en hızlı artışını kaydederken, yıllık bazda da yüzde 2 yükselerek piyasa beklentilerini aştı.
Analistler, bu hafta açıklanan tüketici fiyatlarının ardından üretici fiyatlarının da beklentileri aşmasının enflasyona dair endişeleri artırdığını ve Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlayabileceğine yönelik beklentileri zayıflattığını belirtti.
Beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verileri sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'a çıktı.
Dolar endeksi söz konusu verinin ardından yüzde 0,21 artışla 104,4 seviyesine yükselirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,075 seviyesine geriledi.
Kurumsal tarafta ise ABD'li spor giyim markası Nike'ın hisseleri, şirketin çalışanlarının yüzde 2'sini işten çıkaracağının bildirilmesi sonrası yüzde 4'e yakın değer kaybetti.
Son Dakika › Ekonomi › ABD Üretici Fiyat Endeksi'nin Beklentileri Aşmasıyla New York Borsası Düşüşle Başladı - Son Dakika
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