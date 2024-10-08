ABD ve Çin Ticaret Görüşmesi

Ekonomi

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile yaptığı görüşmede, ABD iş dünyasının Çin'deki düzenleyici şeffaflığının azalması, piyasa dışı politikalar ve uygulamalar ile çeşitli endüstriyel sektörlerdeki yapısal kapasite aşımı konularındaki endişelerini aktardı.

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Raimondo'nun, Çin Ticaret Bakanı Vang ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede, ABD-Çin Ticari Konular Çalışma Grubu'nun geçen ay yapılan ikinci toplantısının ele alındığı kaydedildi.

Raimondo'nun ABD iş dünyasının Çin'deki düzenleyici şeffaflığının azalması, piyasa dışı politikalar ve uygulamalar ile çeşitli endüstriyel sektörlerdeki yapısal kapasite aşımı konularında devam eden endişelerini dile getirdiği belirtilen açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğinin müzakere konusu olmadığını yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Raimondo'nun ABD hükümetinin "küçük bahçe, yüksek çit" yaklaşımının ise sağlıklı ticaret ve yatırıma alan bırakırken, ülkenin ulusal güvenliğini mümkün olduğunca hedefli bir şekilde korumayı amaçladığını yeniden vurguladığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, iki tarafın gelecek aylarda iletişim kanallarını açık tutma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.