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ABD Yüksek Mahkemesi, Epic Games'in Apple'a karşı açtığı antitröst davasında itirazı reddetti - Son Dakika
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ABD Yüksek Mahkemesi, Epic Games'in Apple'a karşı açtığı antitröst davasında itirazı reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games'in Apple'a karşı açtığı antitröst davası kapsamındaki itirazını reddetti. Epic Games'in Apple'ın uygulama içi ödeme politikalarının antitröst yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla açtığı dava, bölge mahkemesi tarafından reddedilmiş ancak Apple'ın uygulama geliştiricilerinin kendi sistemi dışında satın alım işlemi yapmasını yasaklamasının rekabet yasasını ihlal ettiği kararı onanmıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Epic Games\'in Apple\'a karşı açtığı antitröst davasında itirazı reddetti
16.01.2024 - 19:11,
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NEW ABD Yüksek Mahkemesi, video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games'in Apple'a karşı açtığı antitröst davası kapsamındaki itirazını reddetti.

Yüksek Mahkeme, Epic Games'in bir alt mahkemenin "Apple'ın uygulama içi ödeme politikalarının federal antitröst yasalarını ihlal etmediği" yönündeki kararına itirazı ve Apple'ın belirli uygulama mağazası kurallarını yasaklayan aynı karara yaptığı itirazı reddetti.

Epic Games, 2020'de tüketicilerin uygulamaları App Store aracılığıyla edinmesini ve uygulama içi satın almalarda kendi sisteminin kullanılmasını zorunlu kılarak federal antitröst yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a dava açmıştı.

ABD'de bölge mahkemesi 2021'de Apple'a yönelik antitröst iddialarını reddetmiş ancak Apple'ın uygulama geliştiricilerinin kendi sistemi dışında satın alım işlemi yapmasını yasaklamasının rekabet yasasını ihlal ettiğine karar vermişti.

Epic Games'in kararı taşıdığı temyiz mahkemesi de geçen yıl bölge mahkemesinin kararını büyük ölçüde onamıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi ABD Yüksek Mahkemesi, Epic Games'in Apple'a karşı açtığı antitröst davasında itirazı reddetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD Yüksek Mahkemesi, Epic Games'in Apple'a karşı açtığı antitröst davasında itirazı reddetti - Son Dakika
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