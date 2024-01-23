Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar Ekibinde 2 Üst Düzey Atama

Abdi İbrahim Uluslararası Pazarlar ekibi bünyesinde 2 üst düzey atama gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, yurt dışı pazarlarda büyüme vizyonu doğrultusunda 2 üst düzey yönetici ataması gerçekleştirdi.

Uluslararası pek çok şirkette yaklaşık 20 yıldır üst düzey görevlerde bulunan ve en son Abdi İbrahim'de Cezayir Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Barış Güven; Orta Doğu, Kuzey Afrika (MENA) ve Körfez Ülkeleri (GCC) Bölge Direktörü olarak atanırken, sağlık sektöründe 20 yılı aşkın tecrübesi olan Cemal Battal ise Balkan ve Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) Bölge Direktörü görevine getirildi.

Barış Güven ve Cemal Battal kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Barış Güven, yüksek lisansını aynı alanda İngiltere'de London Metropolitan Üniversitesi'nde tamamladı. Sanovel, Novartis, Reckitt Benckiser ve Sandoz gibi uluslararası markalarda pazarlama ve satış birimlerinde üst düzey yöneticilik yapan Güven, en son Abdi İbrahim'de Cezayir Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürütüyordu.

Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunu olan Cemal Battal ise yüksek lisansını Marmara Üniversitesi'nde işletme dalında tamamladı.

Kariyerine 1996'da Philip Morris'te başlayan Battal, sağlık sektörüne ise 2002 yılında MSD bünyesinde iş zekası analisti olarak adım attı. Johnson & Johnson ve Teva gibi şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Cemal Battal, son olarak Wiserlife şirketinde üst yönetici (CEO) olarak görev yapıyordu.