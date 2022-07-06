Abdülhamid Han gemisine ismi yazıldı, göreve çıkacağı tarih bugün açıklanacak - Son Dakika
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Abdülhamid Han gemisine ismi yazıldı, göreve çıkacağı tarih bugün açıklanacak

06.07.2022 10:00
Abdülhamid Han gemisine ismi yazıldı, göreve çıkacağı tarih bugün açıklanacak

Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisinde hazırlıklar son aşamaya gelirken ismi de yazıldı.

Türkiye'nin filosuna kattığı 4'üncü sondaj gemisinde hazırlıklar son aşamaya gelirken ismi de yazıldı. Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in inceleyeceği geminin göreve çıkacağı tarihin de açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, adını 'Abdülhamid Han' olarak açıkladığı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinde çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda devam ediyor. Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı. Mersin- Antalya D-400 karayolundan geçen herkesin rahatlıkla gördüğü devasa gemide bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez incelemede bulunması bekleniyor. Bakan Dönmez'in çalışmalarla ilgili bilgi alarak gemiyi gezmesinin ardından göreve çıkacağı tarihi de açıklaması bekleniyor.

"FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ"

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak "Mavi Vatan"daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin yakın zamanda göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.

(Halil İbrahim Varlı-Koray Ünlü-Murat Şengi - İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Abdülhamid Han gemisine ismi yazıldı, göreve çıkacağı tarih bugün açıklanacak - Son Dakika

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