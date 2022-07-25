Ada turizmine ilgi artınca, yatırımlar hızlandı - Son Dakika
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Ada turizmine ilgi artınca, yatırımlar hızlandı

25.07.2022 14:27
Ada turizmine ilgi artınca, yatırımlar hızlandı

Son dönemlerde pandemi nedeniyle izole ve kalabalıktan uzak tatiller tercih ediliyor.

Son dönemlerde pandemi nedeniyle izole ve kalabalıktan uzak tatiller tercih ediliyor. Bu süreçte ada tatilleri ön plana çıkmaya başladı. Artan talepler bu alanda yatırımları hızlandırdı.

Dünya turizminde en çok tercih edilen destinasyonlardan Türkiye'de tatil seçeneklerinin artırılması amacıyla yatırımlar hız kazandı. Koronavirüs döneminde izole ortamdan dolayı tercih edilen çadır ve karavan tatilleri seçeneklerine ada turizmi de eklendi. Yatırımlar ada turizmine doğru yönelmeye başladı. Türkiye'nin en çok beğenilen tatil bölgelerinde bu yönde geliştirme ve inşa çalışmaları başladı.

Türkiye'de Bozcaada, Cunda gibi seçkin adalar iç turizmin gözdesi olurken şimdi Ayvalık Cunda'da bulunan Tavuk Adası, uluslararası sanat sergilerine ev sahipliği yapacak sanat alanı, kültür projeleri, Türk yemeklerinin tanıtılacağı Gastronomi projeleri, görsel sanatlar ve gösteri sanatlarının yer alacağı dünya standartlarında bir keyif adası olarak geri dönüyor. 200 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilecek projede, adanın üzerindeki kültür mirası niteliğindeki manastır estetik ve kültürel açıya uygun yeniden restore edilecek. Bu şekilde bölgeye hem miras değerini geri kazandırmak hem de yeni bir ekonomik değer sunmak amaçlanıyor.

Ada üzerinde ayrı bir alanda plaj alanı yer alacak. Plaj alanına ek olarak Ada üzerinde çeşitli restoran, kafeler ve seyir terasları ile bölge esnafının kiralayarak yeme-içme, zanaat eserleri, hediyelik eşya gibi ürünleri satabilecekleri çadır alanları bulunacak.

(Ali Canberk Özbuğutu - İHA)

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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