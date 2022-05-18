Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: "Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum" - Son Dakika
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Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: "Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum"

18.05.2022 23:06

Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: "Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum" Parası olmayana bedava...

Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: "Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum"

Parası olmayana bedava... Hem hayat dersi verdi hem ucuza salatalık sattı

"Ben karnı açtan değil, gözü açtan korkarım"

"Fırsatçılara, stokçulara meydanı bırakmayacağız"

ADANA Adana'nın Kozan ilçesinde seyyar satıcı Ahmet Çürümez, kilosu 5-10 liradan satılan salatalığın 4 kilosunu 10 liraya satıyor. Çürümez, "Onlarda kazanıyor bende kazanıyorum, parası olmayana da bedava veriyorum" dedi.

Göçyolu Caddesinde kasalı elektrikli aracıyla salatalık satan Ahmet Çürümez 27 yıllık memuriyeti hayatında hiç haram yemediğini ifade etti.

4 kilo salatalığı 10 liraya satan Çürümez, "Fırsatçılara, stokçulara meydanı bırakmayacağız. Her yerde 5 TL bizde 4 kilosu 10 TL. Yesin fakir fukara. Parası olamaya bedava. İnsanlara tebessüm ettirebiliyorsak ne mutlu. Ahirete gidiş var dönüş yok. İmamoğlu'nun meşhur Karaköy salatalığı. Allah'a şükür kazanıyorum. Ben karnı açtan değil, gözü açtan korkarım. Duysun Türkiye. Günlük 500 kilo salatalık satıyorum. Vatandaş markete gidince sen neden 5 TL'den satıyorsun diye sor" diye konuştu.

Çalışmasını bilirsen para kazanmanın kolay olduğunu anlatan Çürümez, "7 yaşında ayakkabı boyamaya başladım. Boğazımdan haram lokma girmedi. Salatalığı 5 liraya satan da, bende para kazanıyorum. Onların gözü aç. Her şeye şükredeceksin, onda var bende yok demeyeceksin, çok çalışacaksın. O kadar" diye konuştu.

Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum
Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum
Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum
Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum

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Kaynak: İHA

Seyyar Satıcı, Türk Lirası, Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: 'Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 4 kilo salatalığı 10 liraya satan seyyar satıcı Ahmet Çürümez: "Kilosunu 10 TL'ye satan da bende para kazanıyorum" - Son Dakika
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