Adana'da Anneler Günü öncesi gül fiyatları düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'da Anneler Günü öncesi gül fiyatları düşüyor

Adana\'da Anneler Günü öncesi gül fiyatları düşüyor

Adana'da gül üreticileri, Anneler Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşarken, dalından 3 liraya satılan güller, çiçekçilerde ve internette 20 ile 40 TL arasında alıcı buluyor. Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte fiyatlar düşerken, çiçekçiler talebin yoğunluğundan memnun oluyor.

10.05.2024 09:58
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Adana'da gül üreticilerinde Anneler Günü öncesi hasat yoğunluğu yaşanırken dalından 3 liraya satılan gül, çiçekçilerde ve internette 20 ile 40 TL arasında alıcı buluyor.

Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler satış potansiyelinin büyük olduğu gün için hazırlıklarını yapıyor. Adana'nın Yüreğir ilçesindeki gül seralarında ise hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Yurt içindeki siparişlere yetişmeye çalışan çiçekçiler, talebin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun olurken fiyatlar ise sıcaklar nedeniyle adeta dibi gördü.

Hava sıcaklığının son günlerde 35-40 dereceye ulaştığı Adana'da seradaki güller tamamen olgunlaştı ve hasada hazır hale geldi. Dönüme 7-8 bin adet gül verimi alınırken serada dalında 3 liraya satılan gül, kentteki çiçekçilerde tanesi 20-30 TL, internette ise 40-50 TL arasında satılıyor.

"Şubat ayında 20-30 liraydı"

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, seradaki fiyatların düştüğüne dikkat çekerek, "Anneler Günü için güller Adana'dan gidecek. Güller çok kaliteli ancak fiyatlar bizleri üzdü. Yine de sorun değil, Anneler Günü'nde anneler gülsün yeter. Fiyatlar şu anda 3 lira. Şubat ayında bu fiyatlar 20-30 liraya kadar yükselmişti" ifadelerini kullandı.

"Çok fazla gül stoku oldu"

Talep azlığı ve hava sıcaklığının artmasıyla fiyatların gerilediğine dikkat çeken Okur, "Hava sıcaklığının birden artmasıyla çok fazla gül stoku oldu. Güller şu anda serada tanesi 3 lira olarak satılacak fakat çiçekçilerde ne kadar fiyata satılacak bilmiyoruz" dedi.

"Fiyatlar umduğumuzun altında kaldı"

Gül üreticisi Kenan Karahasan ise verimin iyi olduğunu vurgulayarak, "Bu 3 liralık fiyat umduğumuzun çok altında kaldı. Biz 20-25 lira beklerken 3 liraya kadar geriledi fiyatlar. Ancak yapacak bir şey yok. Anneler Günü'nde herkes annesine gül alsın" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

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