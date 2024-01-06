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Adana'da Budama İşçilerine Günlük 750 Lira Ödeme Kararı - Son Dakika
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Adana'da Budama İşçilerine Günlük 750 Lira Ödeme Kararı

Adana'da yapılan görüşme sonucunda budama işçilerine 2024 yılı için günlük 750 lira ödeme yapılmasına karar verildi. Bu ödemenin yüzde 10'u elcilere verilecek ve kalan miktar işçilere kalacak. Ayrıca işçilere sadece 8 saatlik çalışma ücreti verilecek ve her çalışma saati için mesai ücreti ödenecek. Protokole göre 15 yaşın altındaki kişilerin budama işçisi olarak çalışması yasaklandı.

Adana\'da Budama İşçilerine Günlük 750 Lira Ödeme Kararı
06.01.2024 - 08:56,
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Adana'da budama işçilerinin günlük yevmiyesi 750 lira olarak açıklandı. İşçiler bu paranın yüzde 10'unu elcilere verecek.

Elciler ve işverenler tarafından Yüreğir Ziraat Odası'nda yapılan görüşme sonrasında 2024 yılı için budama işçilerine günlük 750 lira ödenmesine karar verildi. 750 liranın 75 TL'si elciye verilecek, kalan 675 TL ise işçilerin olacak.

8 saat çalışacaklar

Ayrıca budama işçilerine verilecek paranın sadece 8 saatlik çalışma ücreti için verilmesine karar verilirken ayrı her çalışma saati başına işçilere mesai ödenecek. 15 yaşın altındaki hiçbir kimsenin de budama işçisi olarak çalışmasına izin verilmediği imzalanan protokole eklendi. - ADANA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adana'da Budama İşçilerine Günlük 750 Lira Ödeme Kararı - Son Dakika
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