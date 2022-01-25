Üye Girişi
Adana'da Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın ikincisi gerçekleştirilecek - Son Dakika

Adana'da Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın ikincisi gerçekleştirilecek

25.01.2022 15:37
Adana'da Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın ikincisi gerçekleştirilecek

Adana'da "2. Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı" 2 Şubat'ta açılacak.

Adana'da "2. Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı" 2 Şubat'ta açılacak.

TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, sektörde faaliyet gösteren ithalatçıların son yıllarda Asya coğrafyasından lojistik ve yüksek maliyetlerden dolayı vazgeçmeye başladığı, bu durum da fiyat ve performans açısından dengeli ve iyi kaliteli üreticilerin bulunduğu ülke coğrafyasını ön plana çıkardığı belirtildi.

Günden güne yükselen hazır giyim ve tekstil sektörünün Adana'da bölgenin en önemli buluşmasına imza atacağı ifade edilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"İlki 2020 yılında gerçekleştirilen ve bölge tekstil sektörünün tek ihtisas fuarı olma unvanını taşıyan fuarın ikincisinin açılışı için son aşamaya gelindi. Fuar, kadın, erkek ve çocuk hazır giyiminden kumaşa, ham maddeden aksesuara kadar geniş ürün yelpazesiyle 2 Şubat'ta TÜYAP Adana Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak. Fuara, yurt dışında faaliyet gösteren ticaret müşavirlikleri aracılığıyla Türk Cumhuriyetleri, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere toplam 30 ülkeden 200 kişilik alım heyeti ile yurt içinden zincir mağaza yetkilileri ve e-ticaret firmaları davet edildi."

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri uygulanacak fuarın 5 Şubat'a kadar gezilebileceği kaydedildi.

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Hazır Giyim, Çukurova, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Adana'da Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın ikincisi gerçekleştirilecek - Son Dakika Ekonomi


İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak         
15:36
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı! Son Dakika! Vali Yerlikaya, kar yağışının esir aldığı İstanbul için 6 yeni tedbir açıkladı!         
13:41
İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın! İki bakandan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın!         
13:12
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar Altının gram fiyatı 801 lira seviyesinden işlem görüyor! İşte tüm rakamlar         
11:52
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
15:35 İstanbul'daki hakim ve savcılar, iki gün idari izinli sayılacak
15:29 Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e sınav soruşturması! Suç ortağı gözaltında
15:24 Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!
15:21 Hırsızlar, kuyumcunun tuvalet duvarını delerek 1,5 milyon liralık altını çaldı
15:12 Dünyaca ünlü star Inna da kar mağduru! Çorlu'da mahsur kaldı
15:01 THY otelde kaldılar demişti! Geceyi karton üstünde geçiren yolculardan "Otel istiyoruz" protestosu
14:56 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Hızır velayeti alabilecek mi?
14:56 Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı
14:40 Taammüden dayakçı! Öğrencisinin kanlı kazağını, satın aldığı yenisiyle değiştirmiş
14:34 Galatasaray'da erken seçim mi var? Fatih Terim de adaylar arasında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 15:44:19. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim Fuarı'nın ikincisi gerçekleştirilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement