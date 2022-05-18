Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana'da erkenci patates hasadı başladı.

Bu sene kent genelinde yaklaşık 50 bin dekarda ekilen ve hasadında başlanana patateste, 180 bin ton rekolte bekleniyor.

Üründe, mart ayında yaşanan zirai don ve sağanaklar nedeniyle dekar başına verimin geçen yıla göre düşük seyretmesi öngörülüyor.

Kentte 600 dekarlık tarlasında patates eken Mustafa Şahin, soğuk havanın ürüne zarar verip verimi düşürdüğü gibi gelişimi de etkileyip hasadı geciktirdiğini söyledi.

Geçen yıl dönümde 5-7 ton ürün aldığını, bu yıl zirai don nedeniyle bunun yarıya yakın düştüğünü ifade eden Şahin, "Geçen yıl 15 Nisan'da ben hasat yaptım. Bu sene hasadımız gecikti. Mahsulü don vurduğu için de doyurucu rekolte alamıyoruz." dedi.

Şahin, erkenci ürünlerin ilk aşamada iç piyasaya sunulduğunu anlatarak "Geçen yıl tarlada fiyatı 2 lirayken bu yıl rekolte düşük olunca fiyat 8-9 lira dolaylarında. 15 gün sonra fiyatlar biraz daha düşer ama ürün yok." dedi.

Üretici Mustafa Şahin, girdi maliyetlerinin düşürülmesi halinde ürünlerde fiyatların da düşeceğini sözlerine ekledi.

Yaşar Çakır da 1000 dönümde patates ektiğini, geçen yıla göre ekim alanını artırdığını ancak zirai don ve sağanaklar nedeniyle üründe verim kaybı yaşadıklarını kaydetti.