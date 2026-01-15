Kozan\'da 453 üreticiye ayçiçeği tohumu desteği

Adana'nın Kozan ilçesinde 453 üreticiye toplam 613 torba yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu verilirken 12 bin dekar alanda üretim hedeflendiği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi kapsamında, Adana'nın Kozan ilçesinde ayçiçeği üreticilerine yüzde 50 hibeli tohum desteği sağlandı. Proje ile ilçede yaklaşık 12 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi hedeflenirken 453 üreticiye toplam 613 torba ayçiçeği tohumunun teslim edildiği belirtildi. 2026 yılı ekim sezonu hazırlıkları çerçevesinde teslim edilen tohumların toprakla buluşmasıyla bölgedeki bitkisel yağ üretimine stratejik katkı sunulduğu kaydedildi. Toplam bütçesi 4 milyon 596 bin 948 TL olan projenin yarısı olan 2 milyon 298 bin 474 TL'lik kısmının devlet tarafından hibe olarak karşılandığı ifade edildi.

İl Müdürü Atilla Bayazıt, "Destek bizden, üretmek sizden mottosuyla hareket ediyoruz. Ayçiçeği, hem su tasarrufu sağlaması hem de yağ sanayisi için olmazsa olmaz bir ürün. Bu desteklerle atıl arazilerimizi ekonomiye kazandırırken, çiftçimizin maliyet yükünü de hafifletiyoruz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program, protokol üyelerinin çiftçilere tohum torbalarını sembolik olarak teslim etmesiyle sona erdi. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'ın yanı sıra Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, ilçe protokolü ve çok sayıda çiftçi katıldı. - ADANA