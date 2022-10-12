Adana ekonomi haberleri: Yüreğir'de kentsel dönüşümün önemi anlatılıyor - Son Dakika
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Adana ekonomi haberleri: Yüreğir'de kentsel dönüşümün önemi anlatılıyor

12.10.2022 09:08
Adana ekonomi haberleri: Yüreğir'de kentsel dönüşümün önemi anlatılıyor

Adana ekonomi haberi... Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) yönetimi, Yüreğir ilçesinde vatandaşları kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) yönetimi, Yüreğir ilçesinde vatandaşları kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Mahalle Mahalle Kentsel Dönüşüm projesi çerçevesinde mahalle gezilerine sürdüren DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ile beraber, Şehit Erkut Akbay Mahallesi sakinlerini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, kentsel dönüşüm projelerini çok önemsediklerini belirterek, hiçbir fedakarlıktan da çekinmediklerini kaydetti. Kocaispir, "İlçemizde yaşayan insanlarımızın daha çok sosyal donatılarla ve refah düzeyi yüksek yerlerde yaşaması için yaptığımız çalışmaların örneği Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde gerçekleşiyor. Buradaki sorunlardan birisi mahalle sakinlerinin bazılarının anlaşmaya yanaşmaması. Bu sağlandığında hemen temeli atıp en geç 2 yıl içinde insanlarımız evlerine kavuşacaktır. Tüm proje ve detay bürokratik işlemler tamamlanmış olup işimiz ihale aşamasına gelmiştir. Ayrıca kentsel dönüşüm hakkında DAİMFED'in yaptığı bu bilgilendirme atılımlarını yerinde buluyor ve takdir ediyoruz" dedi.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise kentsel dönüşüm toplantıları ile ilgili Yüreğir Belediyesi'nin diğer belediyelere örnek olması gerektiğini söyledi. Karslıoğlu, "Mahalle Mahalle Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde bilgilendirme çalışmalarımız devam ediyor. Temel olarak belirlediğimiz büyük otel lobilerinde değil de, vatandaşın ayağına giderek bilgilendirip, yerinde dönüşüm aşamasına nasıl getirilir çabası içerisindeyiz. Depreme dayanıklı olmayan bir binanın yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa edilmesine önemli katkı koyan herkesi yürekten kutluyorum" diye konuştu. - ADANA

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Kaynak: İHA

Fatih Mehmet Kocaispir, Mustafa Karslıoğlu, Akdeniz İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana ekonomi haberleri: Yüreğir'de kentsel dönüşümün önemi anlatılıyor - Son Dakika

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