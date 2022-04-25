Adana ESOB'ta seçim heyecanı başladı - Son Dakika

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (Adana ESOB) 7 Mayıs'ta yapılacak olan başkanlık seçimi için geri sayım başladı.

Adana ESOB'ta Ocak ayında başlayan oda seçimlerinin ardından 7 Mayıs'ta yapılacak başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Mevcut Başkan Niyazi Göğer'in yanı sıra Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Avcı, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında başkanlığa adaylığını açıkladı.

Marangozlar ve Mobilyacılar Odası'nda 12 yıldır başkan olduğunu söyleyen Avcı, "Üretimin içinden gelen ve oda başkanlığıyla pekişen deneyimimle yeterli hizmet alamadıklarını gördüğüm esnaf ve sanatkarımızın ortak meselelerinin çözümü için güçlü biçimde omuz vermek istiyorum. Bu yüzden Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı'na aday oldum. Adana ESOB'u tüm esnaf ve sanatkarımızla birlikte yönetmeye adayım. Kolay ulaşılabilir, makamdan güç almak yerine makama güç veren, sürekli olarak esnaf ve sanatkarın içinde olacağı bir yönetim anlayışı sergileyeceğim. Hedefim Adana'da 55 bin kişilik bir esnaf ve sanatkarlar ailesi oluşturmak" diye konuştu. - ADANA