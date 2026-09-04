Adana Karataş'ta yer fıstığı hasadı başladı, 135 bin ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika
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Adana Karataş'ta yer fıstığı hasadı başladı, 135 bin ton rekolte hedefleniyor

Adana Karataş\'ta yer fıstığı hasadı başladı, 135 bin ton rekolte hedefleniyor
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Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Adana'nın Karataş ilçesinde sezonun ilk hasadı başladı. Dekar başına 500-600 kilogram verim alınırken, kent genelinde 252 bin dekar alanda 135 bin ton rekolte bekleniyor.

Türkiye'nin en çok yer fıstığı üretilen kenti Adana'da sahil kesimlerinde sezonun ilk hasadı başladı. Dekar başına 500-600 kilogram rekolte alınırken kent genelinde 135 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının yüzde 60'ını tek başına karşılayan Adana'da hasat başladı. 252 bin dekar alanda ekilen yer fıstığında hasat önce sahil kenarındaki Karataş ilçesinde başladı. Dönüme ortalama 500-600 kilogram verim alınırken hasat, önümüzdeki haftalarda ovaya doğru ilerleyecek. Sabahın erken saatlerinde tarlalara giren traktörler önce yer fıstıklarını ayırıyor, daha sonra hasat için ayrı bir traktör girerek yer fıstıklarını hasat ediyor. Daha sonra serilen yer fıstıkları işlenmek üzere Osmaniye'deki yer fıstığı fabrikalarına gönderiliyor.

Yağmur rekolteyi arttırdı

Geçen yıl sıcaklık ve kuraklık nedeniyle düşen rekolte bu sene yağan yağmurlardan dolayı arttı. Dönüme 500-600 kilogram arasında verim alınırken yer fıstığının kilogram fiyatı ise kalitesi ve boyuna göre 90-100 lira arasında değişiyor.

"Bu yıl 252 bin dönüm alanda yer fıstığı ekimi var"

Hasat sırasında İHA muhabirine konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ekim alanının arttığını belirterek, "Yer fıstığı üretiminin yüzde 60'ı Adana'da üretilmekte. Bu yıl havaların serin ve yağışlı gitmesinden dolayı hasat gecikti. Geçen yıl 211 bin dönüm alanda yer fıstığı ekimi varken bu yıl 252 bin dönüm alanda yer fıstığı ekimi var. Şu anda hasat devam ediyor. Dönüme şuanda 500-600 kilogram verim almakta. Fiyatlar ilk başta 105-110 liraydı ama şu anda 90-100 lira arasında değişmekte" ifadelerini kullandı.

"Fıstığın işlemesi Osmaniye'de"

Çiftçinin verim ve fiyattan memnun olduğunu anlatan Doğan, "Bu sene çiftçi fiyat ve verimden çok memnun. Eğer fiyatlar böyle devam ederse çiftçi memnun olacak. Eskiden Osmaniye'de bu fıstık ekilirdi ama sonrasında Adana'da ekim alanı çoğaldı. Şu anda burada fıstık hasadı yapılıyor ancak işlemesi yine Osmaniye'de oluyor" dedi.

"Şu anda her şey güzel"

300 dönüm alanda fıstık ekimi yapan Savaş Ağırbaş ise fiyat ve verimden memnun olduğunu belirterek, "Şu anda her şey güzel. Bir dönüme ortalama 500-600 kilogram verim alıyoruz. Fiyatlar da 90-100 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Karataş, Türkiye, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana Karataş'ta yer fıstığı hasadı başladı, 135 bin ton rekolte hedefleniyor - Son Dakika

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