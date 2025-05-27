Adana\'nın 500 Büyük Sanayi Kuruluşu\'ndaki Temsili Artıyor

İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) hazırlanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" listesinde Adana'dan 16 firma yer aldı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yazılı açıklamasında, önceki listede 11 firmayla temsil edilen Adana'nın yeni listede 16 firmayla yer almasının gurur verici olduğunu belirtti.

Firma sayısındaki artışın, kentin üretim gücü ve rekabet kapasitesindeki yükselişi ortaya koyduğunu kaydeden Kıvanç, "Listede yer alan firmalarımızın toplam üretimden net satışları 133,4 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu rakamlar, Adana sanayisinin güçlü adımlarla büyüdüğünü, firmalarımızın üretim gücü ve pazardaki etkinliğini artırdığını açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kıvanç, kentin gelecek yıllarda daha fazla firmayla "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alma potansiyeline sahip olduğunu sözlerine ekledi.