Adana'nın İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'nın İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi

07.06.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mayıs ayında geçen yıla göre %3,9 artarak 259 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 259 milyon 833 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Kıvanç ayrıca, yılın ilk beş ayında Adana ihracatının yüzde 12,5 artarak 1 milyar 373 milyon 493 bin dolara ulaştığını ifade etti.

Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Adana'nın 2026 yılı Mayıs ayı ihracat verilerini değerlendirdi. Türkiye genelinde bayram tatilleri nedeniyle Mayıs ayında yalnızca 14 günlük resmi mesai süresi bulunmasına rağmen Adana'nın ihracatını artırmayı başardığını belirten Kıvanç, "Kent mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 259 milyon 833 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca, yılın ilk beş ayında Adana ihracatı yüzde 12,5 artarak 1 milyar 373 milyon 493 bin dolara ulaştı" dedi.

Mayıs ayındaki takvim etkisine rağmen ihracatta artış sağlanmasının önemli bir başarı olduğuna dikkat çeken Kıvanç, "Bayram tatilleri nedeniyle iş günü sayısının önemli ölçüde azaldığı bir ayı geride bıraktık. Buna rağmen Adana olarak ihracatımızı artırmayı başardık. Küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen kentimizin ihracat performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmesinden memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

"Adana mayıs ayında ihracatı en çok ABD'ye yaptı"

Mayıs ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkelerin başında 20 milyon 383 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri'nin geldiğini belirten Kıvanç, "ABD'yi 19 milyon 536 bin dolar ile Almanya, 17 milyon 906 bin dolar ile Irak takip etti" ifadelerini kullandı.

"Kimya sektörü liderliğini sürdürdü"

Sektörel bazda değerlendirildiğinde kimya sektörünün mayıs ayında da liderliğini koruduğunu belirten Kıvanç, şunları söyledi:

"Adana'mızın ihracatında kimyevi maddeler ve mamulleri sektörümüz 66 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 44 milyon 589 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 30 milyon 905 bin dolar ile otomotiv sektörümüz takip etti. Üretim, istihdam ve ihracata katkı sunan tüm sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı gönülden kutluyorum. Adana olarak katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyümemizi sürdürmeye kararlıyız. Mayıs ayında elde ettiğimiz bu performans, Adana sanayisinin üretim gücünü, ihracatçılarımızın azmini ve küresel pazarlardaki rekabet kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Üreterek ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan, istihdam oluşturan, yeni pazarlara ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışan tüm ihracatçılarımızı ve sanayicilerimizi yürekten tebrik ediyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

İhracat, Ekonomi, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'nın İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:08
Gülistan Doku’nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov’un ifadesi ortaya çıktı Son mesajı “korkuyorum“ olmuş
Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı "korkuyorum" olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 11:30:58. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'nın İhracatı Mayıs'ta Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.