Adana'nın İSO 500 Listesine Girişi - Son Dakika
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Ekonomi

Adana'nın İSO 500 Listesine Girişi

Adana\'nın İSO 500 Listesine Girişi
27.05.2025 15:09
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Adana'dan 16 firma, İSO 500-2024 listesine girerek sanayi gücünü artırdı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024' araştırmasının sonuçları açıklandı. Adana'dan bu yıl 16 sanayi firması İSO 500-2024 listesinde yer aldı.

Türkiye'nin en önemli sanayi kuruluşlarının yer aldığı Adana'da bu yıl 16 sanayi firması İSO 500-2024 listesine girdi. İlin İSO 500 performansını değerlendiren Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "2023 yılında listeye 11 Adana firması girerken, 2024'te bu sayı 16'ya yükseldi. Listeye yeni giren 5 firma ile birlikte Adana sanayisinin üretim kapasitesi ve rekabet gücündeki artış bir kez daha tescillendi" dedi.

"Adana sanayisi güçlü adımlarla büyüyor"

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, "2023 yılında 11 firma ile temsil edilen Adana'mız, bu yıl 16 firmayla Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında yer aldı. Sayının artması, Adana sanayisinin üretim gücündeki ve rekabet kapasitesindeki yükselişi ortaya koyuyor. 2022 yılında İSO 500 listesinde yer alan 14 Adana firmasının üretimden net satışları toplam 67,3 milyar TL idi. 2023 yılında bu sayı 11 firmaya düşmesine rağmen üretimden net satışlar 82,6 milyar TL'ye yükseldi. Bugün ise 2024 listesinde 16 firmamız yer almakta ve bu firmaların toplam üretimden net satışları 133,4 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Bu rakamlar, Adana sanayisinin güçlü adımlarla büyümeye devam ettiğini ve firmalarımızın üretim gücü ile pazardaki etkinliğini daha da artırdığını açıkça göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Başkan Kıvanç, Adana'da yapımı süren yatırımlar ve genişleyen üretim altyapısıyla önümüzdeki dönemde bu sayıyı daha da yukarıya taşıma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. - ADANA

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Finans, adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'nın İSO 500 Listesine Girişi - Son Dakika

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