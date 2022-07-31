Kozan'da ekmek 4 TL oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kozan'da ekmek 4 TL oldu

31.07.2022 13:13
Kozan'da ekmek 4 TL oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde 210 gram ekmek yarından itibaren 4 liradan satışa sunulacak.

Adana'nın Kozan ilçesinde 210 gram ekmek yarından itibaren 4 liradan satışa sunulacak.

Kozan Fırıncılar Odası Başkanı Muhammet Yorulmaz, dünya genelinde yaşanan "tahıl krizi", başta buğday olmak üzere diğer girdi kalemlerinde de önemli artışların yaşanmasına sebep olduğunu ifade ederek, "Hatırlanacağı üzere bundan iki ay kadar önce ekmeğin fiyatını, hemen hemen her bölgede 4.00 TL iken bizler 3.50 TL'den satışa sunmuştuk. Tüketicilerimize karşı sorumluluğumuzu en üst seviyede yerine getirme kararı almıştık. Ancak, şu an içinde yaşadığımız şartlar, fırıncı esnafımızın hayatiyetini devam ettirebilmesini oldukça zorlaştırmıştır. Bugüne kadar ki özverileri sebebiyle tüm fırıncılarımıza öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Hizmetin sürdürülebilirliğini temin açısından, 1 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 210 gram ekmeğimiz 4.00 TL'den satışa sunulacaktır" dedi.

Ekmeğe yapılan zam ile birlikte Kozan Belediyesi ekmek fırınında ise ekmeğin 3,5 liradan, simidin ise 3 TL'den satılacağı kaydedildi. - ADANA

YORUMLAR
500
Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi Kozan Belediyesi atıl havuzu yeniledi Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü
Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kozan'da ekmek 4 TL oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:13:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kozan'da ekmek 4 TL oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement