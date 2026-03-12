Adana Şalgamı AB Tescilli Oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana şalgamının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 45'inci ürün olduğunu belirterek, "Anadolu'nun kadim lezzetlerini dünyaya tanıtmaya, değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Yumaklı, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda "Anadolu'nun eşsiz tadı artık AB tescilli" ifadesine yer veren Yumaklı, "Geleneksel üretim tekniğiyle asırlardır Adana'da üretilen şalgamımız, AB tescili alan 45'inci ürünümüz oldu. Anadolu'nun kadim lezzetlerini dünyaya tanıtmaya, değerlerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şu şekilde:
"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu, İpsala pirinci, Bursa kestane şekeri, Yenice ıhlamur balı, Maraş çöreği, Adana şalgamı."
