Edirne Ticaret Borsası - Son Dakika
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Edirne Ticaret Borsası

16.06.2022 13:40
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,816 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 6,816 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
BuğdayKg6,7036,816
ArpaKg5,9986,000

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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