Adana Ticaret Odası seçimlerinde Mehmet Şahbaz yönetim kurulu başkanlığına seçildi - Son Dakika
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Adana Ticaret Odası seçimlerinde Mehmet Şahbaz yönetim kurulu başkanlığına seçildi

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Adana Ticaret Odası seçimlerinde Mehmet Şahbaz yönetim kurulu başkanlığına seçildi
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ATO'da 128 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Şahbaz, meclis başkanlığına Fatih İspir getirildi. Şahbaz, seçim sonrası tüm üyeleri ortak hedeflerde buluşturacağını ve Adana'nın ticari potansiyelini geliştireceğini belirtti.

Adana Ticaret Odası'nda (ATO) gerçekleştirilen seçimlerde yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Şahbaz seçildi.

Adana Ticaret Odası'nda Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul Delegeliği seçimleri gerçekleştirildi. Meclis üyeleri dört sandıkta oy kullandı.

128 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde, geçici sonuç tutanaklarına göre Mehmet Şahbaz, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına; Fatih İspir ise Meclis Başkanlığına seçildi.

Yönetim kurulu belli oldu

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri; Halid Milli, Mert Taşar, Ali Can Boğa, Mehmet Özel, Zübeyt Şendur, Ümit Onatça, Kerem Şen, Vedat Gündoğan, Tahir Zaimoğlu ve Serdar Hatipoğlu'ndan oluştu.

Meclis Başkan Yardımcıları Bayram Aycan Aktürk ve Serkan Kaya, katip üyeleri ise Gizem Tuzcu ve Tayfun Özel'dir.

Disiplin Kurulu Başkanı ise Hüseyin Bilgili, Disiplin Kurulu Üyeleri de Mustafa Çalışkan, Mahmut Agiç, Abdullah Kaplan, Muhammet Sıddık Çelik ve Hasan İlhami Erdoğan'dan oluştu.

TOBB delegeleri ise Halil Avcı, Hüseyin Öztürk, Ahmet Alaşkan, Taner Özünal, Dorukhan Nasır Altınsoy, Gürsoy Keklik, İmam Taşkıran, Kenan Fitik, Hamza Göger, Nasım Özen, Semih Alpargu, İsmail Ayaz, Erdal Çelik, Ahmet Yüreli ve Harun Ensar.

Seçimlerin ardından açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, birlik ve beraberlik mesajı vererek seçim sürecinin ardından tüm üyeleri ortak hedefler etrafında buluşturacaklarını ifade etti. Üyelerin kendilerine önemli bir sorumluluk ve görev tevdi ettiğini vurgulayan Başkan Şahbaz, odanın yönetiminde hiçbir ayrım gözetmeden, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek, kendilerine destek veren ve vermeyen tüm üyelere teşekkür etti.

Seçim sürecinin geride kaldığını belirten Başkan Şahbaz, bundan sonraki önceliklerinin Adana'nın ticari ve ekonomik potansiyelini geliştirmek, kent iş dünyasının gücünü artırmak ve üyelerin beklentilerine yönelik çalışmaları hayata geçirmek olduğunu ifade ederek, "Kazanan Adana, kazanan Adana Ticaret Odası'dır" dedi.

Kaynak: İHA
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