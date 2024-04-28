Adana, Zengin Bitki Örtüsü ve Desteklerle Bal Üretiminde Üst Sıralarda - Son Dakika
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Ekonomi

Adana, Zengin Bitki Örtüsü ve Desteklerle Bal Üretiminde Üst Sıralarda

Adana, Zengin Bitki Örtüsü ve Desteklerle Bal Üretiminde Üst Sıralarda

Adana, iklimi ve zengin bitki örtüsü sayesinde bal üretiminde önemli bir konuma sahiptir. Geçen yıl 2 bin 470 arıcının 495 bin kovanda ürettiği 12 bin 280 ton bal ile Türkiye sıralamasında ikinci olmuştur. Adana'daki arıcılar, narenciye bahçelerinde kış mevsiminde, yaylalarda ise yaz aylarında bal hasadı yapmaktadır. Adanalı arıcılar, devlet desteğiyle birlikte eğitim, kovan desteği, ilaç ve şeker gibi desteklerden faydalanmaktadır. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yılın ilk bal hasadını gerçekleştirerek Adanalı arıcıları tebrik etmiştir.

28.04.2024 12:27
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Adana, zengin bitki örtüsü ve verilen desteklerle bal üretiminde üst sıralardaki yerini koruyor. Kentte yaklaşık 2 bin 470 arıcının 495 bin kovanda bal üretimi yapılmasıyla geçen yıl 12 bin 280 ton bal üretildi. Adana bölgesindeki arıcılar yılın ilk balını da peteklerden sağmaya başladı.

İkliminin yanı sıra sahip olduğu zengin doğal ve tarımsal kaynaklı bitki örtüsüyle arıcılıkta öne çıkan Adana, verilen desteklerle bal üretiminde üst sıralardaki yerini koruyor. Kış mevsiminde narenciye bahçelerine, ilkbahar ve yaz başlangıcında ayçiçeği tarlaları civarına yerleştirdikleri kovanlardan bal sağan Adana'daki üreticiler, yaz aylarında ise kovanlarını taşıdıkları Toroslar'daki yaylalarda ve ülkenin diğer yüksek kesimlerindeki florası zengin alanlarda bal hasadı yapıyor. Yılın ilk bal hasadını narenciye balı ile yapan Adanalı arıcıların bal sağımına katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, Çukurova Bölgesinin Kasım-Mayıs ayları arasında ekolojik şartları ve florası ile yerel arıcıların yanı sıra kışlatmak için arılarını getiren misafir arıcılar tarafından da tercih edilen bir bölge olduğunu söyledi. Kökçüoğlu, "Ovada narenciye bahçeleri, dağ kesiminde zengin flora ile arıcılıkta önemli bir yerdeyiz. Her yıl yaklaşık 33 ilden 150 bin kovan kış dönemini geçirmek için ilimize geliyor. 495 bin arılı kovan varlığına sahibiz ve 2470 aile geçimini arıcılıktan sağlıyor. Ürettiğimiz 12 bin 280 ton bal ile de Türkiye sıralamasında ikinci durumdayız. Turunçgil ağaçlarımızdan sadece meyve değil bal da topluyoruz. İlk narenciye balı ilimizde hasat edilmeye başladı. Hayırlı olsun" dedi.

İl Müdürü Kökçüoğlu, arıcılara devlet desteğinin her zaman devam ettiğini ifade ederek, Adanalı arıcılara 2023 yılı desteği olarak 25 milyon lira ödendiğini söyledi. Kökçüoğlu, "İl Müdürlüğü olarak paydaşlarımızla işbirliği yaparak arıcılarımıza eğitimler veriyoruz, kovan desteği sağlıyoruz, arı hastalıkları ile mücadele için ilaç veriyoruz, kış bakım ve beslemesi için şeker dağıtıyoruz. Bu desteklerimiz önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

Arılı kovandan petekleri alarak bal sağım makinesine koyan İl Müdürü Kökçüoğlu, bal sağımını yaparak yılın ilk bal hasadını gerçekleştirdi. Adanalı arıcılar önümüzdeki günlerde ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla ova kesiminde ayçiçeği balını hasat ettikten sonra şehrin yüksek yaylalarına arılarını götürerek son bahara kadar buralarda konaklayacak. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana, Zengin Bitki Örtüsü ve Desteklerle Bal Üretiminde Üst Sıralarda - Son Dakika

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