Adapazarı\'nda balıkçıların yüzünü güldüren bolluk: Tezgahlar palamut ve hamsiyle doldu, palamut 100 liradan satılıyor

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte büyük tekneler vira bismillah diyerek denize açıldı. Kıyıya bol miktarda balıkla dönen balıkçıların tezgahları palamut ve hamsiyle doldu.

Ağustos ayının 15'i itibarıyla oltacıların avcılığa başladığını ve bu yıl denizlerde ciddi bir palamut bolluğu yaşandığını belirten Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Katlı Pazar'da balıkçılık yapan Ramazan İbiş, büyük teknelerin de denize açılmasıyla tezgahların dolup taştığını ifade etti. İlk av günlerinde yakalanan hamsi ve palamutlar tezgahlarda yerini alırken, balıkçılar bu sezon palamuttan oldukça umutlu olduklarını dile getirdi.

"Palamut 100, hamsi 250 lira"

Tezgahlardaki son durum ve fiyatlar hakkında bilgi veren İbiş, "Ağustos'un 15'inde olta balığı olarak tabir ettiğimiz balıkların avcılığı başladı. Bu sene palamut çok bol gözüküyor. Şu anki durumda palamut fiyatları gayet uygun, halk bol miktarda yiyecek. Hamsilerde çok güzel. Bugün büyük tekleneler sezon açıldı. Büyük tekneler bu gece sezona başladı, denize açıldılar. Hamsi yakaladılar. Palamut ve hamsi doldu tezgahlar. Balıkçılar olarak biz çok memnunuz. Fiyatlar da uygun, palamutlar 100 lira büyük boyları 125 lira. Hamsiyi şu an 250 liraya satıyoruz. Dün 350 liraydı. Büyük tekneler de yakalamaya başladı hamsiyi. Tanesi bir karış, çok güzel" dedi.

"Eylül ortasında palamut 1 kiloyu bulacak"

İlerleyen günlerde balığın daha da büyüyeceğini ve fiyatların makul seviyelerde kalacağını öngören esnaf, "Bu sezon palamuttan çok umutluyuz, Fiyatlar bu şekilde devam eder. Eylül ayının ortalarına doğru palamutlar büyüyecek 1 kilo civarında olacak. Bu fiyatlarda da kalırsa vatandaşta çok balık yiyecek bu sene" ifadelerini kullandı.