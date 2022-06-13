Adem Otu Ankaralı vatandaşa geçim kaynağı oldu - Son Dakika
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Adem Otu Ankaralı vatandaşa geçim kaynağı oldu

13.06.2022 14:58
Adem Otu Ankaralı vatandaşa geçim kaynağı oldu

Balıkesir Burhaniye ilçe pazarında Turgay Sönmez'e Adem otu satışı 30 yıldır geçim kaynağı oldu.

Balıkesir Burhaniye ilçe pazarında Turgay Sönmez'e Adem otu satışı 30 yıldır geçim kaynağı oldu. Adem otunun pek çok rahatsızlığa şifa olduğunu anlatan Sönmez, ürünü Kıbrıs'tan getirdiğini söyledi.

Adem otunu satmak için bölgede il ve ilçeleri gezen 55 yaşındaki Turgay Sönmez, kullananların çok memnun olduklarını söyledi. 30 yıldan bu yana Adem otu satışı yaptığını anlatan Turgay Sönmez, "Adem otu hastalıklar ile mücadelede kullanılan önemli bir bitkidir. Aynı zamanda bu bitkinin ağrı kesici özelliği de bulunuyor. Afrodizyak etkisi bulunan bu bitki cinselliği de arttırırken yorgunluğa karşı da hızlı bir şekilde direnç sağlıyor ve bağışıklığı da güçlendirdiği biliniyor. Ayrıca böbrek rahatsızlıklarından doğan idrar yanmalarında ve vücutta yaşanan spazmlarda da bu bitki sıklıkla kullanılabilir. Aynı zamanda şiddetli diş ağrılarını gidermek için de adem otları rahat bir şekilde kullanılabilir. Bu sayede pek çok fayda da sağlanabilir" dedi. - BALIKESİR

Adem Otu Ankaralı vatandaşa geçim kaynağı oldu
Adem Otu Ankaralı vatandaşa geçim kaynağı oldu
Adem Otu Ankaralı vatandaşa geçim kaynağı oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Burhaniye, Balıkesir, Kıbrıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adem Otu Ankaralı vatandaşa geçim kaynağı oldu - Son Dakika

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