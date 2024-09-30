AESOB ile PTT İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

AESOB ile PTT İş Birliği Protokolü İmzalandı

AESOB ile PTT İş Birliği Protokolü İmzalandı

AESOB hizmet binasında PTT gişe işlemleri masası kuruldu. Esnafa haftanın 5 günü hizmet verecek.

30.09.2024 15:10
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Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ile Antalya PTT Baş Müdürlüğü arasında iş birliğini geliştirmek adına protokol imzalandı. İş birliği çalışması kapsamında AESOB Hizmet Binasında PTT gişe işlemleri masası kuruldu.

AESOB ile Antalya PTT Baş Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol anlaşmasıyla birlikte, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde vatandaşlar ve özellikle esnaf ve sanatkarlar PTT tarafından verilen tüm hizmetlere haftanın 5 günü boyunca PTT gişe hizmetleri masasından ulaşılabilecek.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, "Birlik olarak tekrardan esnaflarımız için yeni ve farklı bir hizmete imza atıyoruz. AESOB olarak PTT Antalya Baş Müdürlüğümüzle birlikte bu yeni projeyi esnaf ve sanatkarlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bildiğiniz üzere Birliğimizde daha önce SGK, Antalya Defterdarlığı, İŞKUR gibi kurumlarımızla iş birliği çalışmaları yapmıştık ve halen yapmaya devam ediyoruz. Şimdi de en önemli projelerimizden biri olan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'miz ve PTT Antalya Baş Müdürlüğümüz arasında iş birliği protokolü imzaladık. AESOB çatısı altında haftanın 5 günü boyunca esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet verecek olan PTT gişe hizmetleri masası bugünden itibaren açılıyor. PTT şubelerinde verilen tüm hizmetler aynı şekilde burada hem esnaf ve sanatkarlarımıza hem de dışarıdan gelen bütün hemşerilerimize sunulacaktır. Oda Başkanlarımızda üyelerini bu hizmet konusunda gerek sosyal medya hesaplarından duyuru yaparak gerek mesaj çekerek bilgilendirecektir. Bizde her türlü platformda duyuru yapacağız. Bu güzel projenin mimarı olan PTT Gişe Hizmetleri masasını AESOB bünyesinde açan PTT Baş Müdürümüz Sayın Sefa İnce'ye şahsım ve Birliğim adına teşekkür ediyorum. Projemiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bundan sonra da farklı projelerle bir araya gelerek çalışmalarımıza devam edeceği" dedi.

PTT Antalya Baş Müdürü Sefa İnce de konuşmasında, "TESK Genel Başkan Vekilimiz ve AESOB Başkanımız Sn. Adlıhan Dere ile görüşmelerimizde böyle bir projesi olduğundan bahsetmişti. Biz de bu fikre çok sıcak baktık ve bugün burada bunu hayata geçirdik. Başta esnaflarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza burada hizmet verme adına bu iş birliğine imza attık. PTT şubelerinde olan tüm hizmetlerin hepsi AESOB hizmet binasında yapılabilecek ve haftanın 5 günü hizmet vereceğiz. İş birliği çalışmalarımızın devam etmesi dileğiyle; projemiz hem esnaflarımıza hem vatandaşlarımıza hayırlı olsun İnşallah" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, antalya, Ekonomi, Yaşam, PTT, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AESOB ile PTT İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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