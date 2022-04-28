Afrika Kalkınma Bankası'ndan Ruanda'ya 180 milyon dolarlık elektrik altyapısı desteği - Son Dakika
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Afrika Kalkınma Bankası'ndan Ruanda'ya 180 milyon dolarlık elektrik altyapısı desteği

28.04.2022 11:13
Afrika Kalkınma Bankası'ndan Ruanda'ya 180 milyon dolarlık elektrik altyapısı desteği

Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Kalkınma Bankası'nın (AfDB), Ruanda'da elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 180 milyon dolarlık krediyi onayladığı bildirildi.

Afrika Birliği'ne bağlı Afrika Kalkınma Bankası'nın (AfDB), Ruanda'da elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla 180 milyon dolarlık krediyi onayladığı bildirildi.

AfDB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ruanda için onaylanan kredi ile sera gazı kullanımının azaltılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ruanda'nın elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla onaylanan 180 milyon dolar değerindeki kredi ile 1.000 kilometreden fazla orta voltajlı, 3 bin 300 kilometre de düşük voltajlı elektrik hattının kurulması hedefleniyor.

Proje kapsamında farklı bölgelere elektrik enerjisi dağıtımı için 1.200 trafo inşa edilecek.

Gelecek senenin sonunda bitirilmesi planlanan proje ile 77 bin 470 ev, 75 okul ile 8 sağlık merkezine ilk kez elektrik ulaştırılacak.

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Afrika, Ruanda, dolar, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Afrika Kalkınma Bankası'ndan Ruanda'ya 180 milyon dolarlık elektrik altyapısı desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afrika Kalkınma Bankası'ndan Ruanda'ya 180 milyon dolarlık elektrik altyapısı desteği - Son Dakika
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