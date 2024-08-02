Afyonkarahisar Belediyesi\'nden toplu taşıma ücretlerine zam

Ekonomi

Afyonkarahisar Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında taşımacılık ücretlerine zam geldi.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Kemal Demirkırkan başkanlığında toplandı. Toplantıda gençleri spora teşvik etme ve sporu sevdirmek adına ağustos ayı içerisinde düzenlenecek olan Gençlik ve Spor Şöleninde yapılacak olan Parkur Yarışması ve Ayak Tenisi Yarışmalarında dereceye giren ilk 3 kişiye, 2 ayrı yarışma 6 kişi toplamda 20 bin TL ödül verilmesi kararlaştırıldı.

Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilere nakdi eğitim yardımı yapılması oy birliği ile kabul edildi. Şehir içi halk otobüsü toplu taşıma ücret tarifelerinin güncellenmesi hakkında Plan ve Bütçe komisyon raporunun görüşülmesine geçildi. Buna göre nakit biniş, 15 TL tam, kartlı biniş 14 TL, öğrenci kart 12 TL, abone kart dolumu 900 TL, öğrenci kart dolumu 750 TL, aktarma ücreti, 5 TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Özbekistan Cumhuriyeti'ne bağlı Namangan şehri ile belediye arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ve protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yetki verilmesi kabul edildi. - AFYONKARAHİSAR