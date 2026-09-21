Afyonkarahisar Çobanlar\'da kadınlar 65 bin metrekarelik jeotermal sera kuruyor

Afyonkarahisar'da kadınlar birkaç ay sonra çalışmaya başlayacakları ve topraksız tarımın yapılacağı jeotermal serayı kendi elleri ile yapmaya başlarken, seranın bitmesi ile kadınların üretime geçecekleri belirtildi.

Çobanlar ilçesinde yapımı devam eden topraksız tarım seraları, bölge kadınlarına istihdam imkanı sunuyor. Jeotermal enerjiyle desteklenecek seralarda yılın 12 ayı üretim yapılması hedeflenirken, projede çalışan kadınlar aile bütçelerine katkı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem tarımsal üretimin artırılması hem de bölge halkına yeni istihdam alanları oluşturulması amaçlanıyor.

Seranın ilk etabında 65 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı, diğer etapların da tamamlanmasıyla toplam sera alanının 700 bin metrekareye ulaşacağı ifade edildi.

"Seralarda yetiştirilecek ürünlerin önemli bölümünün yurt dışına gönderilmesi planlanıyor"

Projede özellikle kadın istihdamına önem veriliyor. Çobanlar ve çevresinde yaşayan genç ve ileri yaştaki çok sayıda kadın, seralarda çalışarak aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Serada çalışan kadınlar, yeni iş imkanının kendileri açısından önemli olduğunu belirterek, hem çalışmanın hem de aile bütçesine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Topraksız tarım yöntemiyle üretim yapılacak seralarda yetiştirilecek ürünlerin önemli bölümünün yurt dışına gönderilmesi planlanıyor.

Sera inşasını gerçekleştiren firmanın yetkilisi Murat Kurga ise jeotermal kaynakların kullanılmasıyla dört mevsim üretim yapılması hedeflenen projeyle bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulmasının amaçlandığını dile getirdi.