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Afyonkarahisar'da Kestane Fiyatları Yüksek - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kestane Fiyatları Yüksek

Afyonkarahisar'daki semt pazarlarında kış mevsiminin vazgeçilmezi kestane, kilogramı 150-200 TL arasında satılıyor. Kestane severler, yüksek fiyatlara rağmen yoğun ilgi gösteriyor.

Afyonkarahisar\'da Kestane Fiyatları Yüksek
23.12.2023 - 14:05,
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Kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezlerinden kestane Afyonkarahisar'daki semt pazarlarında yerini alırken, kestanenin kilogramının ise büyüklük ve lezzetine göre 150-200 TL arasında satıldığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da kış aylarının vazgeçilmez meyvesi kestane, bu sezon yüksek fiyatıyla tezgahlar da yerini alırken kilo fiyatı 150 TL den başlayarak kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Şuhut ilçesi kapalı pazar yerinde tezgahlarda yerini alan kestaneye vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kış mevsiminin sevilen meyvesi kestane fiyatının yüksekliği kestane severlerin almasına engel olmuyor. En düşük fiyatı 150 TL olan kestane fiyatları ne kadar üst seviyelerde olsa da yoğun bir alıcı kitlesine sahip pazarda kestane satışı yapan Fahrettin Kelhacıoğlu kış aylarının gelmesi ile satışlarının arttığını ifade ederek "Kış mevsimi geldi haliyle bizimde kestane satışlarımız arttı. Kestanelerimiz Bursa kestanesi ve Aydın kestanesi olarak iki çeşidimiz var. Müşterilerimiz güvenilir bir şekilde kestanelerini alabilirler şu an piyasada gezen kestaneyi kalitesiz kestaneleri memleketimize getirtmeyiz gönül rahatlığı ile alıp yiyebilirler" ifadelerine yer verdi.

Pazara gelen vatandaşların ise fiyatını biraz yüksek gördükleri kestaneden genellikle yarım kilogram aldıkları gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Şuhut, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kestane Fiyatları Yüksek - Son Dakika
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